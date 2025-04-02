Али Асадов: Открытие Зангезурского коридора станет стимулом для развития Среднего коридора

Средний коридор имеет важное значение для всей Евразии, в том числе для стран Южного Кавказа.

Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на встрече с делегацией КНР во главе с главой отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Джианчао, сообщает пресс-служба Кабмина.

Он подчеркнул, что стимулом для развития Среднего коридора станет открытие Зангезурского коридора.

На встрече было отмечено, что подписание в прошлом году главами государств Совместной декларации о установлении стратегического партнерства между АР и КНР вывело двусторонние отношения на качественно новый уровень.

На встрече также были обсуждены перспективные проекты в различных сферах, в том числе, в области торговли, экономики, инвестиций, зеленой энергетики, транспортной логистики, цифрового развития, инновационных технологий, туризма и др.