Инновации и тенденции: Международные выставки Азербайджана - ФОТО

Компании Caspian Event Organisers и Iteca Caspian стартуют международный выставочный сезон в мае.

В этом году при поддержке соответствующих государственных органов и структур Азербайджана запланировано проведение 13 мероприятий.

Для ряда выставок весеннего сезона, включенных в выставочный календарь, 2025 год станет знаменательным, так как эти мероприятия, уже ставшие национальным брендом, отметят свои юбилеи. Крупнейшая специализированная выставка пищевой промышленности региона – InterFood Azerbaijan – отпразднует свое 30-летие. Другим мероприятием, отмечающим 30-летний юбилей, станет Baku Energy Week – важное событие в энергетическом секторе Азербайджана.

Значимость выставок для страны подчеркивает тот факт, что Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев посещает эти мероприятия. Все выставки проводятся при поддержке соответствующих государственных органов и структур.

Caspian Agro и InterFood Azerbaijan

Весенний выставочный сезон 2025 года откроется 13–16 мая крупнейшими в регионе международными мероприятиями в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности – 18-й Азербайджанской международной выставкой «Сельское хозяйство» - Caspian Agro и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставкой «Пищевая промышленность» - InterFood Azerbaijan.

На протяжении многих лет Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев посещает выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan, знакомясь с участниками и экспозициями в Баку Экспо Центре. В 2024 году вместе с Президентом Ильхамом Алиевым эти мероприятия посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Организационную поддержку выставке Caspian Agro оказывает Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

Кроме того, активную поддержку выставкам Caspian Agro и InterFood Azerbaijan оказывают Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA), Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO, Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Азербайджанская ассоциация промышленников продуктов питания и напитков (AQİSA), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) и Азербайджанская ассоциация организаторов выставок (ASTA).

В 2024 году эти мероприятия собрали рекордную аудиторию участников. Выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan в прошлом году охватили все 4 зала и открытую площадь Баку Экспо Центра. Выставки собрали около 13 000 посетителей и почти 500 компаний из 38 стран. По сравнению с предыдущими годами масштаб выставок увеличился на 10%.

В этом году большинство мест в Баку Экспо Центре уже занято участниками выставки, представляющими различные страны. Таким образом, для участия в выставках осталось ограниченное количество мест.

В настоящее время свое участие в выставках Caspian Agro и InterFood Azerbaijan уже подтвердили компании из Азербайджана, Бельгии, Беларуси, Германии, Египта, Индии, Иордании, Ирана, Испании, Италии, Китая, Латвии, Нидерландов, Палестины, России, США, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции, Южной Кореи и Шри-Ланки. На выставках национальные группы из Беларуси, Германии, Грузии, Египта, Индии, Италии, Нидерландов, Республики Корея и Шри-Ланки представят свою сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. Причем Индия и Египет впервые примут участие в этом формате. Регистрационным спонсором выставки выступит Prior Leasing ASC.

Caspian Agro — крупнейшая сельскохозяйственная выставка региона. Аграрно-промышленный сектор является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики с большими перспективами. Caspian Agro вновь объединит ведущих участников сельскохозяйственной индустрии, отечественных и зарубежных экспертов, в том числе импортеров, экспортеров, дистрибьюторов сельскохозяйственной продукции, представителей оптовой и розничной торговли, а также тысячи профессиональных посетителей, включая фермеров.

В дни выставки при организации Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики состоится Международный форум аграрных инноваций. В рамках форума будут обсуждаться важные темы, касающиеся сельского хозяйства. На форуме, который проводится уже второй год подряд, планируется рассмотреть вопросы устойчивого развития сельского хозяйства, международного сотрудничества, инновационные решения в аграрном секторе и другие актуальные темы.

Ежегодно организаторы проводят туры по выставке для фермеров из различных регионов Азербайджана, и в этом году в рамках выставки фермеры вновь смогут ознакомиться с последними отраслевыми новинками и международным опытом. Организация туров на выставку способствует обмену опытом, что, в свою очередь, помогает повышению качества производства и улучшению условий жизни в сельской местности.

С 2025 года организаторы международных выставок в Азербайджане – компании Caspian Event Organisers и Iteca Caspian – расширяют сотрудничество с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) в новом направлении. Так, начинается привлечение представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) из регионов к участию в международных выставках, проводимых в Баку.

При поддержке KOBİA для МСБ из различных регионов страны будут организованы туры с целью их участия во всех выставках. Эта инициатива будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, их интеграции в крупное бизнес-сообщество, установлению новых партнерских связей, ознакомлению с отраслевыми новшествами и внедрению инноваций.

30-я юбилейная Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность» - InterFood Azerbaijan пройдет параллельно с выставкой Caspian Agro. Одна из ведущих международных выставок в сфере пищевой промышленности InterFood Azerbaijan в 2025 году отметит свое 30-летие. На протяжении многих лет эта выставка остается одной из ключевых платформ, объединяющих отечественных и зарубежных производителей, дистрибьюторов, представителей оптовой и розничной торговли, а также ведущих игроков отрасли.

Ежегодно десятки производителей пищевой промышленности из разных стран мира принимают участие в выставке InterFood Azerbaijan, демонстрируя свою продукцию и технологии. Эта выставка является не только платформой для представления продуктов питания и напитков, но и важным пространством для ознакомления с последними технологическими инновациями в отрасли. Здесь можно узнать о новейших тенденциях в таких сферах, как технологии переработки продуктов питания, упаковочные решения, здоровое питание и экологически чистая продукция.

Пищевая промышленность Азербайджана стремительно развивается, и выставка InterFood Azerbaijan играет в этом процессе важную роль. Посредством выставки местные производители получают возможность выйти на международные рынки, а иностранные компании проявляют все больший интерес к инвестированию в азербайджанский рынок. Это, в свою очередь, способствует укреплению продовольственной безопасности страны и расширению ее экспортного потенциала.

В рамках деловой программы выставки при поддержке организаторов пройдет традиционный Национальный кулинарный чемпионат «Золотой Шах-2025». Пятый по счету чемпионат организует Ассоциация кулинарных специалистов Азербайджана. В этом году чемпионат будет посвящен «Халяльной пище» и пройдет в 3-м зале Баку Экспо Центра.

Чемпионат «Золотой Шах» является лицензированным мероприятием Всемирной организации кулинарных сообществ и проводится в соответствии с международными нормами и правилами. С 2024 года чемпионат «Золотой Шах» имеет право на принятие международных команд и получил статус «Континентальный чемпионат Worldchefs». В рамках чемпионата планируется участие 8 команд, состоящих из шеф-поваров, представляющих Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Малайзию, Россию, Сингапур, Турцию и Узбекистан. Кроме того, в чемпионате примут участие более 30 местных команд, а свыше 300 шеф-поваров будут соревноваться в индивидуальном зачете в более чем 10 категориях. Судейская коллегия чемпионата будет состоять из лицензированных шеф-поваров-судей, представляющих 16 стран и являющихся членами Всемирной организации кулинарных сообществ.

В рамках выставок пройдут традиционные двусторонние деловые встречи («B2B» и «B2G»), где представители местных и зарубежных компаний смогут обсудить сотрудничество и перспективы партнерства в очном формате. Кроме того, в ходе встреч представители частных компаний получат возможность провести переговоры с представителями государственных структур.

Выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan являются одними из ключевых платформ в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, предоставляя возможность установить прямые контакты с ведущими производителями и дистрибьюторами региона. Компании смогут продемонстрировать свою продукцию и услуги потенциальным клиентам и партнерам, а также ознакомиться с новейшими технологиями и тенденциями в соответствующих отраслях.

Самое главное, что эти мероприятия будут способствовать развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности Азербайджана, увеличению экспортного потенциала страны, привлечению иностранных инвестиций, а также создадут благоприятную платформу для обеспечения продовольственной безопасности и внедрения инновационных решений.

Baku Energy Week (Бакинская энергетическая неделя)

Весенний сезон продолжится со 2 по 4 июня в Баку Экспо Центре 30-й юбилейной Baku Energy Week – одним из крупнейших событий в сфере энергетики.

В церемонии открытия мероприятия принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. 4 июня 2024 года на церемонии открытия Baku Energy Week в Баку Экспо Центре глава государства выступил с речью, подчеркнув роль данного события в привлечении иностранных инвестиций в страну.

Одним из факторов, подтверждающих международное значение мероприятия, является то, что на протяжении многих лет участникам Бакинской энергетической недели направляют приветственные письма президенты США и Турции, а также премьер-министры Великобритании.

Министерство энергетики Азербайджанской Республики оказывает поддержку Бакинской энергетической неделе, а Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) выступает в качестве генерального партнера.

Baku Energy Week – важнейшее мероприятие для лидеров отрасли и инноваторов. Бакинская энергетическая неделя является эффективной платформой, где ведущие региональные лидеры и ключевые участники мирового энергетического сектора собираются для обсуждения актуальных вопросов и принятия значимых решений.

В прошлом году Baku Energy Week привлекла свыше 7000 профессиональных посетителей и собрала 300 компаний-участников из 36 стран мира. В рамках Бакинской энергетической недели было проведено более 100 «B2B» и «B2G» встреч. В настоящее время активно продолжается подготовка к 30-летнему юбилею Бакинской энергетической недели. Свое участие в мероприятии уже подтвердили компании из Азербайджана, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Словакии, Турции, Узбекистана, Украины, США и Франции.

Baku Energy Week еще больше укрепит свой статус ключевой платформы для обсуждения вопросов энергетического перехода. Этот форум охватывает темы от традиционных источников энергии до инновационных решений в области зеленой энергетики и способствует укреплению лидерства Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности и экологической ответственности.

Традиционно в рамках Бакинской энергетической недели состоятся двусторонние деловые встречи («B2B», «B2G» «B2G»), где представители местных и зарубежных компаний смогут в формате прямого диалога обсудить пути сотрудничества и перспективы будущего партнерства.

Юбилейная программа мероприятия будет насыщенной. В фойе Баку Экспо Центра будут представлены стартап-зона Smart Energy Hub, инсталляционная зона «Там, где энергия встречает искусство», а также организованы другие интересные мероприятия, привлекающие внимание участников и посетителей.

Baku Energy Forum

3 и 4 июня в Баку Конгресс Центре состоится Бакинский энергетический форум – ключевое событие Baku Energy Week. В этом году «Baku Energy Forum» отмечает свой 30-летний юбилей, объединяя ведущих участников Бакинской энергетической недели, ведущих мировых экспертов, представителей государственных структур и частного сектора, инвесторов и бизнес-сообщество для стратегического диалога.

На форуме формируется повестка дня энергетической отрасли, обсуждаются стратегические инициативы и ключевые тенденции ее развития. В этом году основными темами Baku Energy Forum станут развитие устойчивой энергетики, цифровизация энергетического сектора, ускорение реализации проектов в области зеленой энергетики, а также исследование инновационных решений для декарбонизации. Эти обсуждения сыграют важную роль в определении будущего и направлении трансформации глобального энергетического сектора.

В рамках мероприятия реализуются инициативы Zero Waste и Zero Food Waste, что подчеркивает приверженность организаторов принципам устойчивого развития.

Baku Energy Week, где обсуждаются важные вопросы энергетической отрасли и закладываются основы успешного сотрудничества, привлекает множество спонсоров. Среди спонсоров Бакинской энергетической недели - ABB, Azfen, Baku Steel Company, bp, GAP İnşaat, Inpex, Kolin İnşaat, MOL Group, MVM, NewMed Energy, SLB, Tekfen İnşaat ve Tesisat, Total Energies, AO Türkiye Petrolleri.

Boston Consulting Group является интеллектуальным партнером этого мероприятия. Консультационным партнером Бакинской энергетической недели является компания Deloitte.

TransLogistica Caspian

В условиях стремительных изменений в глобальных торговых маршрутах и нарастающих транспортных вызовов Азербайджан начинает играть важную роль и активно укрепляет свои позиции как ключевого транспортного узла Евразии. На недавнем совещании, посвященном вопросам транспорта, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул необходимость решения проблем, связанных с развитием транспортной инфраструктуры и оптимизацией транзитных маршрутов. В этом контексте еще больше возрастает роль международных отраслевых выставок.

Предстоящая 22-я Каспийская международная выставка транспорта, транзита и логистики — TransLogistica Caspian, которая пройдет со 2 по 4 июня 2025 года в Баку Экспо Центре, предоставляет платформу для обсуждения и демонстрации современных решений в транспортной сфере. Это мероприятие зарекомендовало себя как одно из ведущих в области логистики и транспорта, объединяя профессионалов со всего Евразийского региона.

В условиях глобальной трансформации логистических маршрутов и растущей конкуренции участие в выставке TransLogistica Caspian в Баку становится необходимым шагом для компаний, стремящихся оставаться в тренде. Это мероприятие открывает новые горизонты для сотрудничества, способствует интеграции в международные транспортные коридоры и предоставляет уникальные возможности для развития бизнеса в рамках инициатив «Средний коридор», ТРАСЕКА и «Один пояс - один путь».

Выставка TransLogistica Caspian проводится при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBIA), Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА и Ассоциации организаторов выставок Азербайджана (ASTA). Спонсором выставки выступает компания Railgo.

В качестве официальных партнеров мероприятий, которые пройдут в 2025 году, выступят компании AzExpoMontage MMC, Caspian Freight Services, Atəşgah Sığorta, Hyatt Regency Baku, Ibis Baku City, Radisson Hotel Baku, Gloria Flowers и Greenwich Travel Club.