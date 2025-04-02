Европейский парламент должен сосредоточиться на решении собственной глубоко укоренившейся проблемы коррупции и восстановлении подорванного общественного доверия, а не пытаться вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Члены Европейского парламента должны руководствоваться не корыстными политическими или финансовыми интересами, а стремлением к истине, справедливости и миру.

Как говорится в сообщении Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, об этом говорится в статье Рейчел Авраам, известного политолога и журналиста, основателя и генерального директора Центра дипломатии Дона Грасия, опубликованной в популярном канадском издании "THEJ.CA".

В статье отмечается, что Азербайджан вершит суд над лицами армянского происхождения за совершенные ими военные преступления. Этим лицам в Азербайджане предъявлены обвинения в тяжких преступлениях, включая пытки, наемническую деятельность, военные преступления, террористические акты и финансирование терроризма.

Автор характеризует недавно принятую Европарламентом резолюцию по этому вопросу как необоснованный, необъективный и предвзятый документ, считая его составной частью кампании, направленной на подрыв репутации Азербайджана.

Ссылаясь на прошлый опыт, политолог подчеркнула, что ее не удивляет враждебная позиция Европарламента по отношению к Азербайджану, и оценила данный шаг как очередной пример обслуживания интересов Армении. Она отметила, что аналогичные тенденции наблюдаются и в других европейских институтах, включая Парламентскую ассамблею Совета Европы и Европейский суд по правам человека.

В то же время было отмечено, что эта продолжающаяся предвзятость является лишь одним из проявлений двойных стандартов, с которыми должен бороться Азербайджан. Правительство Азербайджана неоднократно подчеркивало правомерность своих действий как в рамках национального, так и международного права. В статье говорится, что продолжающийся в Баку судебный процесс над лицами, обвиняемыми в тяжких преступлениях, является внутренним правовым вопросом страны, и любое вмешательство извне является необоснованным и неприемлемым.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке: https://thej.ca/2025/03/20/azerbaijans-right-to-justice-european-parliaments-double-standards-on-armenian-detainees/