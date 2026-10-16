Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Швеции - ФОТО

Посол Азербайджанской Республики в Королевстве Швеция Эльнур Султанов в ходе официальной церемонии, состоявшейся в Королевском дворце в Стокгольме, вручил свои верительные грамоты королю Швеции Карлу XVI Густаву.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в посольстве.

Передав королю Швеции Карлу XVI Густаву приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева, посол заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления связей между двумя странами.

Король, в свою очередь, попросил передать его искренние приветствия и наилучшие пожелания Президенту Ильхаму Алиеву. Король Швеции пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече состоялся обмен мнениями об исторических связях между Азербайджаном и Швецией, текущем состоянии двусторонних отношений и сотрудничестве в борьбе с глобальными вызовами.