​​​​​​​Фидан Кязымлы: об учебе в Риме, культурном шоке и особенностях жизни в Италии

Рим — один из старейших и величественных городов мира, некогда столица Римской империи и колыбель западной цивилизации. Этот город, по праву называемый «вечным», продолжает вдохновлять и восхищать миллионы людей.

Рим — это не просто столица Италии, это живой музей под открытым небом, где можно увидеть такие уникальные памятники, как Собор Святого Петра, Колизей, Пантеон и Палатинский холм. Поговорка «Все дороги ведут в Рим», существующая уже несколько сотен лет, до сих пор актуальна, ведь этот город остаётся неизменным центром истории, культуры и искусства.

Фидан Кязымлы родилась и выросла в Баку, где завершила школу и бакалавриат, получив степень бакалавра по архитектуре в Азербайджанском университете архитектуры и строительства. В 2023 году она продолжила своё образование в Риме, поступив на программу магистратуры по городской регенерации в Университет Сапиенца. Также Фидан является победителем государственной стипендии Азербайджана.

В ходе беседы с 1news.az Фидан рассказала о своем поступлении в университет в Риме и о культурном шоке, который она пережила, оказавшись в столице Италии.

- Почему вы решили поступать в зарубежный вуз?

- Проучившись 4 года на архитектурном факультете в Баку, я поняла, что хочу укрепить свои знания. Меня заинтересовало изучение уровня образования за границей и их методов обучения, поэтому я решила продолжить учебу в другой стране. Поскольку я обучалась на архитектора, мой выбор был очевиден – Италия! Думаю, многие знают, насколько богатая и древняя история архитектуры в Риме. Именно это и стало причиной моего выбора Рима для обучения.

- Как вы готовились к поступлению?

- К поступлению я готовилась, укрепляя свой уровень английского языка, готовилась к языковому экзамену IELTS. Также я собирала портфолио из проектов, которые выполняла во время учебы на бакалавриате. Поскольку моя специальность архитектура, для поступления в университет обязательно требовалось портфолио. Кроме того, я собирала все необходимые документы для подачи заявки в университет, а также для участия в стипендиальных программах.

- Какой уровень языка нужен для учебы в Италии? И можно ли учиться без знания языка?

- В Италии не обязательно знать итальянский язык для обучения, так как существуют программы на английском. Для поступления на курс на английском языке мой университет требует уровень IELTS 6.0 и выше. В зависимости от специальности с вами также могут провести онлайн-интервью на английском языке.

- Насколько сильно отличается учебный процесс в Италии от нашего?

- Я бы сказала, что учебный процесс в Италии кардинально отличается от нашего. Здесь обучение проходит более спокойно. Возможно, это связано с тем, что сами итальянцы довольно расслабленные. Они не так строго относятся к пропускам занятий, и для них гораздо важнее итоговый результат. Основная разница между странами заключается в том, что в университетах Италии у вас есть множество возможностей сдать экзамены. Это дает уверенность, что не нужно переживать о неудачных попытках. Во время каждой сессии у нас есть три шанса сдать каждый предмет. Даже если вы не сдадите экзамен в этот раз, у вас всегда будет возможность пересдать его до завершения обучения в университете. Таким образом, можно сосредоточиться на учебе, не испытывая стресса из-за экзаменов.

- Какой город в Италии лучше выбрать для учебы?

- Для моей специальности Рим — идеальный выбор, ведь он является настоящим музеем под открытым небом. Каждая улочка, каждая площадь хранит в себе историю Римской империи. Университет Сапиенца достаточно популярен в Европе и является крупнейшим университетом, предлагающим широкий выбор специальностей. Я считаю, что при выборе города важно учитывать рейтинг вашего факультета в университете. Для творческих людей отличными вариантами будут Рим и Флоренция. А для тех, кто занимается более техническими специальностями или модой, лучше подойдёт Милан.

- Как местные жители относятся к иностранным студентам?

- К сожалению, немногие знают нашу страну в Италии, но я стараюсь рассказывать итальянцам о нашей культуре, традициях и о Баку. Конечно, есть люди, которые узнают Баку — в основном это люди старшего поколения. Итальянцы по своей природе добрые и улыбчивые, и в целом относятся к студентам из других стран хорошо. Я не сталкивалась с негативом из-за своей национальности и не испытывала никаких неприятных ситуаций.

- Какие советы вы могли бы дать студентам, планирующим поступление в вузы Италии?

- В идеале, прежде чем поступать и начинать жить в Италии, лучше всего её посетить. Конечно, не у всех есть такая возможность, но это определенно будет плюсом. Нужно быть готовым к культурному шоку, так как жизнь в другой стране, с ее традициями, культурой и народом, может сильно отличаться от того, к чему вы привыкли. Также важно учитывать расходы на проживание и питание, ведь учеба длится два года, и вам нужно быть готовым к условиям жизни в этой стране.

- Что больше всего удивило вас в Италии?

- Меня больше всего удивил уровень расслабленности итальянцев и их отношение к жизни. Они не торопятся, не испытывают стресс и наслаждаются каждым моментом. Также меня сильно удивил тот факт, что магазины, рынки и даже аптеки закрываются очень рано. Я до сих пор не привыкла к этому. Люди в Италии не работают так много, как в Азербайджане. Они рано заканчивают рабочий день, часто уходят на обед, который может длиться до 4 часов. Воскресенье — это день для посещения церкви и времяпрепровождения с семьей, и вы вряд ли найдете много открытых магазинов или кафе в этот день.

- Как Италия изменила ваше мировоззрение?

- Я поняла, что нужно проще относиться к жизни и уметь наслаждаться моментом. После двух лет в Италии я также научилась ценить то, что имею, свою семью и комфорт жизни в Азербайджане. Возможно, многие считают, что в других странах все идеально и жить намного легче, но это не так. Италия далеко не самая легкая и удобная страна для жизни, и вы поймете, что некоторые процессы проходят гораздо быстрее и удобнее именно в Азербайджане.

- Какие итальянские традиции кажутся похожими на азербайджанские?

- Я бы сказала, что больше люди, чем традиции, напоминают мне азербайджанцев. Итальянцы — теплые, добрые и солнечные, как и мы - азербайджанцы. Из схожих черт могу отметить, что они любят громко общаться, звать друзей на улице, болтать с соседями через балконы и т. д. Итальянцы, как и азербайджанцы, очень ценят свои семьи, часто собираются вместе большой компанией. Родственники предпочитают жить рядом и видеться каждый день.

- Пробовали ли итальянцы азербайджанскую кухню?

- К сожалению, приготовить азербайджанские блюда за границей не так легко, так как невозможно найти те же ингредиенты, что и у нас. Однако мне все-таки удалось угостить итальянцев азербайджанскими сладостями, такими как шекербура и пахлава. Итальянка, попробовавшая шекербуру, сказала, что ей понравилось, но для них это слишком сладко. Это можно понять, ведь сами итальянцы не используют столько сахара, и их десерты обычно состоят из теста и крема.

- Как вы оцениваете стоимость жизни в Италии по сравнению с Азербайджаном?

- Я считаю, что жизнь в Италии дороже, особенно из-за стоимости жилья, которое, особенно в центре, очень дорогое. Именно поэтому большинство студентов живут далеко от университетов или даже в соседних городах. Транспорт и еда, конечно, стоят дороже, чем в Азербайджане. Например, за 10 евро вы не получите полноценное блюдо, как это бывает в Азербайджане, хотя Рим не такой дорогой город, как Милан или города на севере Италии. Соотношение цены и качества в еде здесь далеко не из самых дешевых. Одна поездка на общественном транспорте стоит 1,5-2 евро, и, учитывая, что одним видом транспорта далеко не уедешь, вам придется покупать несколько билетов в день. Цены на продукты и одежду в целом схожи с ценами в Азербайджане, но это зависит от магазинов и продуктов. Естественно, итальянские продукты в Риме могут быть немного дешевле, чем в нашей стране, и это вполне нормально.

- Какие места вы посоветуете посетить в Италии?

- Однозначно стоит посетить Рим! Я бы порекомендовала остаться в городе подольше, так как здесь огромное количество достопримечательностей и красоты, и успеть увидеть хотя бы один процент этого города за, скажем, три дня просто невозможно. Немногие знают, но всего в двух часах езды от Рима есть поселки и города, которые тоже стоит посетить. Такие города, как Тиволи, Браччано и Витербо, обладают особенной атмосферой и архитектурой. Эти места дадут вам более спокойное и уютное представление об Италии и покажут, какой она была в средневековье. Конечно же, стоит посетить и Флоренцию! Это город, который раскрывает эпоху Возрождения и искусство ренессанса. Здесь вы можете увидеть работы таких знаменитых итальянских художников, как Леонардо да Винчи, Боттичелли и других, а также оригинальную скульптуру Давида, созданную великим Микеланджело. Обязательно нужно посетить Венецию, один из самых необычных городов мира. Город на воде имеет свою уникальную атмосферу и структуру. Здесь нет автомобилей и автобусов, все передвигаются на водном транспорте. Если же вас больше интересует мода, чем архитектура, скорее всего, ваш выбор падет на Милан.

Назрин Аллахвердиева