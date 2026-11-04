КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря

КНДР в среду осуществила пуски нескольких ракет в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

По данным южнокорейских военных, ракеты были запущены рано утром в среду из района Сондок в провинции Хамгён-Намдо. В настоящее время проводится анализ их характеристик в тесном взаимодействии с США.

"Наши вооруженные силы отслеживают действия Севера в рамках надежной совместной оборонительной системы Республики Корея и США. Мы сохраняем готовность и возможности для решительного ответа на любые провокации", — говорится в заявлении.

Представитель ОКНШ сообщил, что в настоящее время изучаются детали произошедшего. Не исключается, что КНДР могла одновременно запустить ракеты разных типов.

"Мы анализируем технические характеристики и допускаем, что Север мог использовать ракеты различных типов", — отметил представитель ведомства, добавив, что в данный момент уточняются конкретные типы ракет и районы их падения.

Источник: Интерфакс