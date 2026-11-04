Велосипедистам и курьерам напомнили о правилах пересечения пешеходных переходов - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом МВД обратился к велосипедистам и не только.

«Независимо от того, управляете ли вы велосипедом, самокатом, мопедом или мотоциклом, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу вы также считаетесь пешеходом», - отмечается в обращении.

В обращении подчеркивается, что некоторые водители двухколесных транспортных средств намеренно или по незнанию нарушают это правило. Анализ подобных нарушений, зафиксированных преимущественно на центральных улицах и проспектах столицы, показывает, что некоторые курьеры при пересечении дороги по пешеходному переходу не спешиваются, а продолжают движение, оставаясь на транспортном средстве - в результате создаются опасные ситуации для пешеходов и возникает риск дорожно-транспортных происшествий.

«Еще раз напоминаем: при использовании пешеходного перехода водители двухколесных транспортных средств должны спешиваться и переходить дорогу пешком», - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом.

Отмечается, что анализ записей камер видеонаблюдения также показывает, что благодаря проводимой разъяснительной и просветительской работе многие велосипедисты и пользователи самокатов уже соблюдают правила дорожного движения при передвижении по дорогам, тротуарам и пешеходным переходам.

«Призываем всех участников дорожного движения соблюдать установленные правила, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия», - отмечается в обращении.