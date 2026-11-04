Вниманию водителей: ограничено движение на развязке у круга в Бузовна

Движение транспорта на развязке у круга в поселке Бузовна Хазарского района Баку будет перекрыто.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, сегодня с 12:00 в тоннеле, соединяющем левую и правую части автомагистрали Международный аэропорт Гейдар Алиев – Бильгя, в поселке Бузовна (участок в направлении поселка Маштага) будут проводиться работы по очистке резервуара насосной станции.

"В связи с работами на указанном участке автомобильной дороги движение транспортных средств будет перекрыто в одном направлении", - говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными во время движения и соблюдать требования дорожных знаков.