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Министр транспорта Испании подал в отставку после железнодорожной катастрофы

Редакция 1news09:22 - Сегодня
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Министр транспорта Испании подал в отставку после железнодорожной катастрофы

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте объявил об отставке в связи со смертельной железнодорожной катастрофой, произошедшей на прошлой неделе.

Это уже вторая подобная трагедия в стране с начала года.

Об этом 4 ноября сообщило испанское агентство EFE.

«Оскар Пуэнте, занимавший до этого вторника пост министра транспорта и устойчивой мобильности, объявил о своей отставке. Он также исключил себя из избирательных списков Испанской социалистической рабочей партии на предстоящие выборы 29 ноября, заявив, что министр транспорта „не может оставаться в должности после двух столь серьезных аварий, произошедших менее чем за год“», — говорится в публикации.

Отмечается, что о своем решении Пуэнте сообщил по итогам выступления перед постоянной делегацией конгресса. Он пояснил, что принял это решение сразу после того, как узнал о масштабной железнодорожной аварии в городе Урда провинции Толедо. Пуэнте добавил, что считает отставку «единственно приемлемым» вариантом действий.

Отставка произошла менее чем за четыре недели до досрочных парламентских выборов, назначенных премьер-министром Педро Санчесом на 29 ноября.

В Испании 28 октября столкнулись два поезда, в результате чего погибли по меньшей мере 68 человек.

Основной причиной случившегося, по предварительной информации El Pais, могла стать человеческая ошибка на фоне сбоя системы сигнализации. Уточнялось, что сотрудник компании Adif разрешил отправление состава железнодорожной компании Renfe, несмотря на то что путь был занят поездом оператора Iryo.

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