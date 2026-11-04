Трамп пригрозил демократам массовым вето - ФОТО

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social фотографию красной кепки с надписью «Вето».

Публикация появилась на фоне сообщений о возможном получении Демократической партией большинства в обеих палатах Конгресса — Палате представителей и Сенате.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на его пост.

В интервью CBS News американский лидер заявил, что демократы захотят сотрудничать с ним. «Иначе я просто наложу вето на все, а им это не понравится», — отметил Трамп.

Ранее президент США заявлял (forbes.com) о готовности принять результаты промежуточных выборов и взаимодействовать с демократами. «Вероятно, мы что-нибудь придумаем», — добавил он.