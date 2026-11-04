В ОДКБ обеспокоены отсутствием ограничений на ядерные арсеналы

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил о резком снижении уровня стратегической стабильности в мире.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ОДКБ.

Выступая на Минской конференции по евразийской безопасности, он отметил, что после прекращения действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) 5 февраля 2026 года впервые за десятилетия не осталось договорных ограничений на развитие ядерных арсеналов.

По его словам, переговоры о заключении новых соглашений, которые могли бы сдерживать разработку наиболее разрушительных видов вооружений, не ведутся. Сложившийся правовой вакуум, как подчеркнул генсек ОДКБ, стимулирует создание новых стратегических вооружений.

Кроме того, Масадыков выразил обеспокоенность угрозами применения мощных неядерных бомб против объектов ядерной инфраструктуры Ирана, в том числе находящихся под гарантиями МАГАТЭ, а также возможным выходом Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия.