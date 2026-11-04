Демократы одержали исторические победы в штатах США, где не побеждали десятилетиями

На промежуточных выборах в США 3 ноября Демократическая партия одержала ряд исторических побед в штатах, десятилетиями отдававших предпочтение республиканцам.

В некоторых из них демократы не выигрывали выборы в Сенат почти сто лет. Об этом сообщают Reuters, Associated Press и другие американские СМИ.

Самая продолжительная серия поражений прервалась в Канзасе. Демократ Адам Гамильтон победил действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. Последний раз представитель Демократической партии выигрывал выборы в Сенат США от этого штата в 1932 году. Таким образом, демократы вернули себе сенаторское место спустя 94 года.

В Техасе демократы одержали первую победу на выборах в Сенат за 38 лет. Джеймс Таларико обошёл республиканца Кена Пакстона, которого поддерживал президент Дональд Трамп. Последним демократом, победившим на сенаторских выборах в Техасе, был Ллойд Бентсен в 1988 году. Более того, с 1994 года демократы не выигрывали здесь выборы на уровне всего штата.

В Южной Каролине победу впервые за 28 лет одержала демократ Энни Эндрюс. Она обошла республиканку Дарлин Грэм. До этого последним демократом, избранным в Сенат от штата, был Фриц Холлингс в 1998 году. Эндрюс также стала первой женщиной, избранной в Сенат США от Южной Каролины.

В Северной Каролине демократ Рой Купер победил республиканца Майкла Уотли. Это первая победа Демократической партии на выборах в Сенат от штата с 2008 года. Таким образом, партия прервала 18-летний период без побед на сенаторских выборах в Северной Каролине.

В Айове демократ Джош Турек победил республиканку Эшли Хинсон. До этого демократы в последний раз выигрывали выборы в Сенат от штата в 2008 году.

Историческим стал и результат губернаторских выборов в Джорджии. Бывший мэр Атланты Киша Лэнс Боттомс победила республиканца Рика Джексона и вернула Демократической партии пост губернатора впервые с 1998 года. Она также стала первой темнокожей женщиной, избранной губернатором американского штата.

По данным Associated Press, результаты выборов позволили демократам вернуть контроль над Сенатом США. Победы в традиционно республиканских штатах изменили соотношение сил в верхней палате Конгресса и создали дополнительные возможности для парламентского контроля над администрацией Дональда Трампа.

Источник: CentralAsia