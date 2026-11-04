Трамп признался, что удивлен результатами республиканцев на выборах в США

Президент США Дональд Трамп выразил удивление результатами Республиканской партии на промежуточных выборах, заявив, что ожидал от нее большего.

Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Я немного удивлен. Я думал, что они выступят лучше», - сказал Трамп, комментируя результаты выборов.

Он полагает, что начатый им конфликт с Ираном «отчасти» привел к неудаче республиканцев этих выборах.

«Я думаю, отчасти это был Иран», - сказал он.

Источник: ТАСС