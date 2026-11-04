Трамп признался, что удивлен результатами республиканцев на выборах в США
Президент США Дональд Трамп выразил удивление результатами Республиканской партии на промежуточных выборах, заявив, что ожидал от нее большего.
Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox News.
«Я немного удивлен. Я думал, что они выступят лучше», - сказал Трамп, комментируя результаты выборов.
Он полагает, что начатый им конфликт с Ираном «отчасти» привел к неудаче республиканцев этих выборах.
«Я думаю, отчасти это был Иран», - сказал он.
Источник: ТАСС
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