Туман на дорогах Азербайджана: водителей предупредили об угрозе ДТП

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с ухудшением видимости на дорогах из-за тумана.

Как сообщает 1news.az, по информации ведомства, туманные погодные условия наблюдаются в ряде регионов страны, в том числе на Абшеронском полуострове. В результате видимость на отдельных участках дорог существенно снижена.

В дорожной полиции отметили, что подобные погодные условия особенно опасны в утренние и вечерние часы, поскольку ограниченный обзор повышает риск дорожно-транспортных происшествий, в том числе массовых столкновений автомобилей.

Водителям рекомендуют учитывать погодные условия при выборе скорости движения, соблюдать безопасную дистанцию, проверять исправность внешних световых приборов и проявлять особую осторожность при обгоне и выполнении маневров.

Отдельно в ведомстве обратились к пешеходам, призвав их соблюдать осторожность при переходе проезжей части и выходе на дорогу, поскольку из-за тумана водители могут своевременно не заметить людей на проезжей части и обочинах.