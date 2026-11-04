Лига чемпионов УЕФА: «Сабах» сыграет на выезде с норвежским «Викингом»
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Футбольный клуб "Сабах" сегодня проведет очередной матч в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, соперником азербайджанской команды станет норвежский "Викинг", с которым она встретится на выезде.
Матч в Ставангере начнется в 00:00 по бакинскому времени.
Судить матч будет нидерландский арбитр Сандер ван дер Эйк.
Ранее "Сабах" проиграл английскому "Манчестер Юнайтед" (0:4) и немецкой "Боруссии" (Дортмунд) (1:2) в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Чемпион Азербайджана победил чешскую "Славию" со счетом 2:0.
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