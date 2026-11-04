Лига чемпионов УЕФА: «Сабах» сыграет на выезде с норвежским «Викингом»

Футбольный клуб "Сабах" сегодня проведет очередной матч в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, соперником азербайджанской команды станет норвежский "Викинг", с которым она встретится на выезде.

Матч в Ставангере начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Судить матч будет нидерландский арбитр Сандер ван дер Эйк.

Ранее "Сабах" проиграл английскому "Манчестер Юнайтед" (0:4) и немецкой "Боруссии" (Дортмунд) (1:2) в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Чемпион Азербайджана победил чешскую "Славию" со счетом 2:0.