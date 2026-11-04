«Фенербахче» объявил о назначении Эмре Белезоглу главным тренером

Эмре Белезоглу стал главным тренером «Фенербахче», сообщает пресс-служба турецкого клуба в социальной сети Х.

«Служить этим цветам — искреннее чувство принадлежности, которое не ослабевает даже спустя годы. Эмре Белезоглу, который был частью этого великого клуба и как игрок на поле, и как тренер, теперь возвращается в «Фенербахче» в качестве главного тренера, посвятив себя успеху команды в полосатой футболке.

Носить этот символ — это предмет гордости. Служить ему — это ответственность. Добро пожаловать домой, Эмре Белезоглу!» — говорится в сообщении клуба.

46-летний специалист с 2020 по 2021 год был спортивным директором «Фенербахче», а также исполнял обязанности главного тренера. Также Белезоглу возглавлял «Истанбул Башакшехир», «Анкарагюджю», «Антальяспор» и «Касымпашу».