В Польше прошли молчаливые акции протеста
В нескольких городах Польши состоялись молчаливые акции протеста под лозунгом «Свет для трибунала», организованные Комитетом защиты демократии (КОД).
Участники выступили против политического вмешательства в судебную систему и выразили поддержку судьям Конституционного трибунала.
Наиболее масштабная акция прошла в Варшаве перед президентским дворцом. Протестующие пришли с флагами Польши и Евросоюза, свечами и плакатами с призывами не допустить давления на судей. Аналогичные демонстрации состоялись в Гданьске, Кракове, Познани, Вроцлаве, Щецине и других городах страны.
Организаторы подчеркнули, что Конституционный трибунал не должен принадлежать какой-либо политической партии, правительству или президенту, поскольку его главная задача — защищать конституцию, права и свободы граждан.
Источник: tvn24