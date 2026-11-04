В Польше прошли молчаливые акции протеста

В нескольких городах Польши состоялись молчаливые акции протеста под лозунгом «Свет для трибунала», организованные Комитетом защиты демократии (КОД).

Участники выступили против политического вмешательства в судебную систему и выразили поддержку судьям Конституционного трибунала.

Наиболее масштабная акция прошла в Варшаве перед президентским дворцом. Протестующие пришли с флагами Польши и Евросоюза, свечами и плакатами с призывами не допустить давления на судей. Аналогичные демонстрации состоялись в Гданьске, Кракове, Познани, Вроцлаве, Щецине и других городах страны.

Организаторы подчеркнули, что Конституционный трибунал не должен принадлежать какой-либо политической партии, правительству или президенту, поскольку его главная задача — защищать конституцию, права и свободы граждан.

Источник: tvn24