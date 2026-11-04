Трамп вместе с членами своего кабинета следит за результатами выборов

Президент США Дональд Трамп вместе с членами своего кабинета и советниками в Восточном зале Белого дома следит за публикуемыми результатами промежуточных выборов в стране.

Об этом сообщили журналистам в Белом доме.

"Президент Трамп, члены его кабинета и политические советники собрались в Восточном зале Белого дома на приеме, где следят за объявлением результатов выборов", - сказал представитель главы государства.

После закрытия избирательных участков примерно в половине всех штатов страны многие эксперты прогнозируют демократам возвращение контроля над обеими палатами Конгресса.

В США проходят промежуточные выборы. Американцы избирают 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также проходят выборы губернаторов. Кроме того, в большинстве штатов проходят выборы генеральных прокуроров, членов местных законодательных органов и других должностных лиц.

Большинство аналитиков прогнозируют победу демократов, которые рассчитывают отвоевать у республиканцев Палату представителей Конгресса и получить возможность противодействовать политике Белого дома.

По оценкам организации Cook Political Report, 220 мест в Палате представителей могут заполучить демократы. Служба Sabato's Crystal Ball отдает демократам около 235 мест. Именно столько мандатов они выиграли на промежуточных выборах в 2018 году в первый президентский срок республиканца Дональда Трампа. Избиратели недовольны его политическим курсом, и это возмущение проецируется на однопартийцев главы государства.

Однако за последнее десятилетие американские опросы и прогнозы часто недооценивали реальную поддержку республиканцев. В связи с этим многие комментаторы ожидают сюрпризов в ночь подведения итогов.

Источник: ТАСС