«Наше «НЕТ» чревато кошмаром»: Спикер парламента Ирана отреагировал на выборы в США

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, комментируя победу демократов на промежуточных выборах в США, заявил, что американцы выступили против войны.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на соцсеть Х Галибафа.

«Следуя голосу совести или из-за высокой стоимости жизни, американцы сказали "НЕТ ВОЙНЕ", и мы поддерживаем этот призыв. Если правительство США предаст волю своего народа, чтобы служить международным покровителям и шантажистам, оно поймет, что наше "НЕТ" чревато кошмаром», — написал Галибаф на своей странице в соцсети X.