В США представили первые результаты голосования на выборах

Первые результаты голосования на промежуточных выборах в конгресс США показали лидерство кандидатов от Демократической партии в ряде штатов, сообщает CNN.

В частности, демократы лидируют в трех избирательных округах штата Индиана.

В пятом избирательном округе демократ Джей Ди Форд опережает действующего конгрессмена от Республиканской партии Викторию Спартц.

На момент публикации подсчитано около 29% голосов. В третьем округе штата кандидат от демократов Келли Томпсон также опережает действующего конгрессмена-республиканца Марлина Штутцмана. Там обработано около 31% голосов. В шестом округе Индианы демократ Синтия Вирт с небольшим отрывом лидирует в борьбе с действующим конгрессменом-республиканцем Джефферсоном Шривом. При этом подсчитано лишь около 6% голосов.

В соседнем штате Кентукки борьба за шестой избирательный округ идет между республиканцем Ральфом Альварадо и демократом Заком Дембо. CNN оценивает шансы кандидатов как примерно равные.

В округе обработано около 1% голосов.

По прогнозу CNN, в Вирджинии действующий сенатор-демократ Марк Уорнер переизберется на четвертый срок, победив республиканца Берта Мидзусаву. Уорнер занимает пост заместителя председателя комитета сената по разведке, ранее он был губернатором Вирджинии.

Кроме того, во Флориде демократ Дебби Вассерман-Шульц переизбралась в палату представителей от 20-го избирательного округа, сообщает AP. Она победила республиканца Брента Андерсена и получила мандат на 12-й срок. Ранее Вассерман-Шульц возглавляла Национальный комитет Демократической партии.

По данным Associated Press, демократы и поддерживающие их независимые сенаторы располагают 43 местами в Сенате США против 32 у республиканцев. Еще 25 мест остаются нераспределенными. В Палате представителей у демократов 44 мандата, у республиканцев — 21. Победители в остальных 370 округах пока не определены. Для большинства в Сенате необходимо 51 место, в Палате представителей — 218.

Демократы также располагают 11 губернаторскими постами, республиканцы — восемью. Еще в 31 штате результаты не определены.

В шести штатах США — Джорджии, Кентукки, Южной Каролине, Вермонте, Вирджинии, Индиане — и нескольких округах Флориды уже закрылись избирательные участки, передает CNN. Последние избирательные участки закроются на Алеутских островах на Аляске 4 ноября в 01:00 по времени восточного побережья США.

Согласно первым опубликованным экзитполам CBS News, избиратели относятся к Демократической партии более положительно, чем к Республиканской. Как показал опрос, положительно к демократам относятся 46% избирателей, к республиканцам — 41%. При этом большинство респондентов негативно оценивают обе партии: Демократическую — 54%, Республиканскую — 59%.

При этом президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу CBS News оценил шансы республиканцев на голосовании словом «Посмотрим». По его словам, в дни выборов часто бывают сюрпризы. «Победим ли мы? У нас хорошие шансы. Но нам точно не будет стыдно», — подчеркнул он.

Источник: РБК