Армянские следователи пришли с обысками к Карапетянам

Следователи Следственного комитета Армении с раннего утра проводят обыски в домах лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и главы одноименной парламентской фракции Нарека Карапетяна.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Обыски также проходят по другим адресам, связанным с семьей Карапетянов.

Отметим, что Самвел Карапетян попал в поле зрения правоохранительных органов 17 июня 2025 года. Вот уже 1,5 года он находится под арестом (в настоящее время под домашним арестом), а дело рассматривается в Антикоррупционном суде.