Посольство Германии о прошедшем визите Штайнмайера в Азербайджан

Посольство ФРГ в Баку распространило посредством соцсетей сообщение по итогам визита 30 марта - 2 апреля в Армению и Азербайджан федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его супруги Эльке Бюденбендер.

Отмечается, что это был первый визит федерального президента в обе страны.

«Регион является стратегически важным партнером для Германии. Визит федерального президента пришелся на значимый момент: мирный процесс между двумя странами (Азербайджаном и Арменией – ред.) продолжается уже довольно долго. А в середине марта Армения и Азербайджан достигли согласования проекта мирного договора», - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной темой переговоров Штайнмайера с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стал мирный процесс с Арменией. Федеральный президент призвал не снижать темп мирного процесса. После встречи с Ильхамом Алиевым он заявил, что достигнут большой прогресс.

Федеральный президент призвал обе стороны как можно скорее подписать и ратифицировать соглашение: «Для компромисса требуется мужество, а для реализации этого мирного соглашения, достигнутого в ходе переговоров, требуются решимость и политическая воля». Было подчеркнуто, что Германия в рамках своих возможностей готова и впредь оказывать этому процессу поддержку.

После официальной программы федеральный президент совершил прогулку по Ичери шехер, где встретился с мусульманскими, иудейскими и христианскими религиозными деятелями и поговорил с ними о религиозной толерантности. Он также обменялся мнениями с представителями гражданского общества о положении женщин.