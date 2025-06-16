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Посол России: Наши азербайджанские братья помогли нам в беде, подставили плечо

First News Media22:20 - Сегодня
Посол России: Наши азербайджанские братья помогли нам в беде, подставили плечо

Вы знаете, что сейчас идет эвакуация из Ирана иностранных граждан, не только граждан России, но и других государств. В пятницу, 13 июня, я обратился к азербайджанской стороне за помощью и сразу получил максимальную поддержку. За это спасибо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всем коллегам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам сказал посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов после концерта Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского в Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева.

«С субботы российские граждане через Астару выезжают из Ирана. Спасибо азербайджанской стороне, они предоставляют автобусы, чтобы везти российских граждан до Баку. Мы эвакуируем членов семей сотрудников российских представительств и посольства, женщин и детей. И азербайджанская сторона не только довезла их до Баку, но и бесплатно предоставила гостиницы в столице. Огромное спасибо», - отметил российский дипломат.

По его словам, это трагическое событие показывает, что есть настоящие друзья, есть настоящие партнеры. «Есть пословица русская, что друзья познаются в беде. Вот в беде наши азербайджанские братья нам помогли, подставили плечо. Завтра большая часть российских граждан из представительств РФ, члены их семей, дети и оркестр, который выступал сегодня, улетят в Москву», - добавил М.Евдокимов.

Дипломат довел до внимания, что, когда оркестр увидел такую прекрасную поддержку азербайджанской стороны, родилась эта идея – выступление в бакинской филармонии: «Я, честно говоря, сначала думал, что у нас не получится, что это сложно, это долго. И тут тоже азербайджанская сторона в лице и Министерства культуры, и филармонии проявила потрясающие организационные возможности. Фактически сегодня утром организовывалось выступление. Оркестр приехал в Баку в 6 утра, и уже после обеда он репетировал и вот сегодня выступал. Было приятно, что в зале не только не было свободных мест, но люди стояли в проходах, сидели на ступеньках. Еще раз спасибо огромное нашим азербайджанским братьям», - заключил посол.

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