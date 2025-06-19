С весны 2020 года сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми. Тогда, можно сказать, в начальный период пандемии COVID-19 это решение казалось временной и вынужденной мерой, продиктованной глобальной санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Впоследствии, когда Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене глобальной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией, страны вновь открыли свои границы. Но не Азербайджан. Безусловно, на первых порах это вызвало определенные неудобства для его граждан, многие из которых привыкли на короткие каникулы или праздники выезжать на собственных автомобилях в соседние страны.

Однако с течением времени стало очевидно, что закрытие границ - это не просто реакция на эпидемию, а часть глубоко продуманной стратегии, направленной на защиту национальной безопасности и предотвращение угроз, порождаемых новой геополитической реальностью, которая с 2020 года становится все более нестабильной и опасной.

В сложившейся обстановке Азербайджан оказался чуть ли не единственным государством региона, которое не поддалось давлению извне, не пошло на риск в угоду краткосрочным интересам и избрало путь стратегического сдерживания. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, обладая исключительной политической дальновидностью, сделал выбор в пользу закрытых сухопутных границ, осознавая, какие вызовы может принести нестабильная и милитаризованная региональная среда.

Данный шаг нельзя рассматривать как проявление изоляционизма или недружелюбной политики по отношению к соседям и международному сообществу. Это сознательный и ответственный выбор, основанный на глубоком анализе рисков, тенденций и потенциала развития ситуации в ближнем окружении страны. И, как показало время, этот выбор оказался единственно верным.

Географическое положение Азербайджана одновременно стратегически выгодно и весьма уязвимо. С одной стороны, республика расположена на пересечении важных торговых путей, является участницей крупных энергетических и транспортных проектов. С другой стороны, она окружена государствами с не очень стабильной внутриполитической обстановкой, а крупнейшие из соседей еще и вовлечены в масштабные вооруженные конфликты. Так, на севере Россия с 2022 года ведет полномасштабную войну против Украины, и это не просто военный конфликт, а крупнейшее в Европе столкновение после Второй мировой войны, последствия которого отражаются далеко за пределами Восточной Европы.

На юге же с 13 июня бушует вооруженный конфликт между Ираном и Израилем. Конфликт, в который могут быть втянуты не только страны Ближнего Востока, но и коллективный Запад во главе с США. И без того нестабильный регион превращается в арену прямых военных столкновений с применением ракет, беспилотных технологий и кибероружия. Все это усиливает риски распространения нестабильности на соседние территории. Не стоит забывать, что в недавнем прошлом тот же Иран неоднократно предпринимал враждебные действия в направлении Азербайджана - будь то через дипломатическую риторику, провокационные военные учения у границ, или через информационно-психологическое давление.

На фоне подобных процессов совершенно очевидно, что открытие границ создало бы огромные риски как в сфере безопасности, так и в вопросах миграционного контроля, наркотрафика, распространения идеологических угроз, в том числе экстремизма и радикализма.

В сложившейся сейчас обстановке люди, которые еще недавно выражали недовольство из-за закрытых границ, теперь сами признают, что это решение уберегло страну от множества потенциальных катастроф.

О причинах, по которым Азербайджан вынужден держать сухопутные границы закрытыми, ранее высказывался и сам азербайджанский лидер. Цитата из этого выступления отражает всю серьезность подхода руководства страны к вопросу границ:

«В сегодняшней геополитической обстановке, которая у всех перед глазами, для обеспечения внутренней безопасности – это единственно верный шаг. С полной уверенностью могу сказать: то, что последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия, и они пресекаются. В Азербайджане на протяжении долгих лет обеспечиваются безопасность, спокойствие, и стабильность может служить примером для всего мира. Все знают, что ни одно государство не может развиваться без стабильности. Сегодня все прекрасно видят положение стран с нарушенной стабильностью и их судьбу. Стабильность – это главное условие для безопасности, развития, привлечения иностранных инвестиций».

В этих словах нет ни преувеличений, ни дипломатических уловок. Это прямая и честная оценка того, что произошло бы с Азербайджаном, если бы он потерял контроль над своими сухопутными границами. В то время как десятки стран столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов, утечкой капитала, ростом преступности, этнической и религиозной напряженностью, Азербайджан сохранил внутреннюю стабильность, защитил свои экономические интересы и обеспечил безопасность граждан.

Следует также учитывать, что в XXI веке границы - это не только линии на карте. Это линии фильтрации угроз. Через границы проходят не только люди, но и идеи, вирусы, технологии. Управление этим процессом требует высокого уровня политической зрелости и ответственности. Азербайджан доказал, что обладает таким уровнем.

Сохранение закрытых границ дало властям возможность усилить контроль над трансграничной активностью, и цель здесь вовсе не в том, чтобы ограничить свободу граждан, а наоборот - оградить их от бед извне.

При этом важно подчеркнуть, что Азербайджан не изолирует себя от мира. Воздушные границы страны открыты и пропускают ежедневно тысячи граждан различных стран. Развиваются международная торговля и туризм, поступают инвестиции. Это говорит о том, что речь не идет о политике «закрытых дверей». Речь идет об избирательном и разумном подходе к управлению стратегически важными каналами трансграничного взаимодействия.

Таким образом, сохранение сухопутных границ в закрытом режиме - это не проявление страха или слабости. Это демонстрация зрелости, твердости и ответственности перед собственным народом. Президент Ильхам Алиев проявил политическую дальновидность, отказавшись от популистских решений в пользу стратегических.

Сегодня, когда мир вокруг нас продолжает лихорадить, когда многие государства теряют контроль над происходящим внутри и за пределами своих границ, Азербайджан выступает примером здравого смысла, стабильности и суверенного мышления.

Именно такие решения в истории определяют, какие страны смогут пройти через бури современности с достоинством и минимальными потерями, а какие - окажутся на обочине, жертвуя своей безопасностью в обмен на сомнительные политические или экономические выгоды. Азербайджан сделал свой выбор, и он оказался правильным.