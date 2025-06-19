Обсуждено укрепление экономического партнерства с Северной Македонией

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с председателем Ассамблеи Республики Северная Македония Афримом Гаши.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение укреплению экономического партнерства с Северной Македонией. Отмечено, что в январе–апреле этого года объем товарооборота между нашими странами увеличился более чем на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, развитие двусторонних операций может способствовать еще большему росту взаимной торговли.

Была предоставлена информация о бизнес- и инвестиционных возможностях Азербайджана, а предприниматели Северной Македонии были приглашены к активному сотрудничеству.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики, Среднего коридора, малого и среднего предпринимательства, фармацевтики и других сферах.