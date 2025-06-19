Участники 65-й пленарной сессии ПА ОЧЭС посетили Физули, Шушу и Ханкенди - ФОТО

Участники 65-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) совершили визит на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, делегация сначала прибыла в Физулинский международный аэропорт. Сотрудники Специального представительства Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах проинформировали гостей о воздушной гавани. Участникам визита были представлены факты разрушений и актов вандализма, совершенных в Физули в период почти 30-летней оккупации со стороны Армении. Отмечалось, что армянские вандалы, как и в других захваченных ими городах и селах, разграбили Физули, разрушили все дома и инфраструктуру города, полностью стерев его с лица земли.

Гостям была предоставлена информация о широкомасштабных строительно-созидательных работах, проводимых в городе Физули после освобождения района от оккупации и осуществляемых Азербайджанским государством в соответствии с Генеральным планом. Они также ознакомились со стендами, представленными в здании аэропорта. Подчеркивалось, что возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края уже стало реальностью - они размещены в новых жилых кварталах, построенных в Физули.

После Физули участники визита отправились в город Шуша.

Сотрудники Управления Государственного заповедника Шуши проинформировали гостей об истории города, положении в период оккупации, а также о созидательных работах, проводимых под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой после освобождения города, восстановлении исторических памятников и дальнейших планах.

Гости полюбовались завораживающей панорамой, открывающейся с Джыдыр дюзю, а затем посетили центральную площадь города Шуша, где установлены расстрелянные статуи известных личностей Азербайджана - Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, ознакомились с мечетью Юхары Говхар Ага, крепостными стенами, а также побывали у источника Иса булагы.

Затем делегация прибыла в Ханкенди, где ознакомилась с центральной частью города и сфотографировалась на память у площади Победы. Сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах предоставили участникам информацию о городе, а также широкомасштабных строительно-созидательных работах, проводимых здесь Азербайджанским государством.

Гостей сопровождали члены азербайджанской делегации в ПА ОЧЭС - председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, а также председатель комитета ПА ОЧЭС по социальной и гуманитарной политике Муса Гулиев, депутаты Сабина Салманова, Ризван Набиев, Гюнай Агамалы, Заур Шукюров, Вугар Искендеров и Махир Сулейманлы.