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Депутаты Милли Мяджлиса наблюдали за экзаменом по сертификации

First News Media18:35 - Сегодня
Депутаты Милли Мяджлиса наблюдали за экзаменом по сертификации

19 июня состоялся второй день тестового этапа процесса сертификации педагогов. Для ознакомления с ходом экзамена в средней школе №161 города Баку была организована информационная сессия.

В инфотуре приняли участие руководитель Аппарата Министерства науки и образования Мятин Каримли, председатель Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Анар Искендеров, председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, председатель Комитета по молодежи и спорту Шахин Исмаилов, депутаты, директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров, председатель Общественного совета при министерстве Хикмет Али-заде, члены Общественного совета, представители министерства и агентства.

В рамках инфотура участники сначала ознакомились с ходом экзамена, пообщались с учителями и узнали об их впечатлениях.

Затем обсуждение продолжилось за «круглым столом», в ходе которого участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о процессе сертификации. Отмечалось, что процесс организован на основе принципов прозрачности, обеспечен общественный контроль за экзаменами. Подчёркивалось, что экзамены отслеживаются через единую систему по всей стране, которая обеспечена современной технологической инфраструктурой, создающей справедливую, прозрачную и надёжную экзаменационную среду.

Руководитель Аппарата Мятин Каримли довёл до внимания участников, что процесс сертификации позволяет определить ключевые компетенции учителей по специальности, формирует здоровую конкурентную среду среди педагогов и стимулирует их профессиональное развитие.

Председатель Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Анар Искендеров, в свою очередь, добавил, что процесс сертификации способствует не только росту профессионализма и заработной платы учителей, но и положительно влияет на их общественный авторитет.

Во время дискуссий за «круглым столом» были даны ответы на многочисленные вопросы, интересующие депутатов. Было вновь подчеркнуто, что сертификация направлена на оценку профессионального уровня учителей.

В завершение депутаты выразили поддержку процессу сертификации и отметили важность общественной и политической поддержки данной образовательной реформы.

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