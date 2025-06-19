В Бакинском суде изучен секретный приказ об обстреле Азербайджана крупнейшим соединением армянской армии

Сегодня на очередном судебном заседании в Бакинском военном суде был исследован секретный документ, подписанный Камо Варданяном, "заместителем начальника штаба армии" непризнанного режима - крупнейшего вооруженного соединения вооруженных сил Армении.

Как сообщает Report, документ №0671, подписанный 25 сентября 2020 года, называется приказом "О принятии уничтожения огнем населенных пунктов противника".

Согласно документу, командирам соединений и воинских частей было приказано до 28 сентября 2020 года обеспечить принятие к уничтожению огнем населенных пунктов, указанных в приложенном списке. Приказывается рассчитать позиции для огня и полностью составить и заполнить документы по боевому применению. Документом предписывается выделить для артиллерийских воинских частей конкретную станцию М-21 для ведения огня ракетами, способными поражать цели на расстоянии 40 км: "Из 80 ракет, предназначенных для этой станции, 40 должны постоянно находиться в боевой готовности на машинах. Остальные 40 ракет должны быть загружены перед выходом на боевую позицию".

Контроль за исполнением приказа возложен на "заместителя командира армии по артиллерии".

К приказу также прилагается "список населенных пунктов, подлежащих уничтожению огнем". В списке указаны названия около 70 населенных пунктов Азербайджана, в том числе городов Гянджа, Мингячевир, Нафталан, а также Бейлаганского, Агджабединского, Евлахского, Бардинского районов и их сел.

Отметим, что судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении, продолжится 20 июня.