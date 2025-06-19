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Стало известно об иске арестованного в Армении Самвела Карапетяна против Франции

First News Media20:20 - Сегодня
Стало известно об иске арестованного в Армении Самвела Карапетяна против Франции

Президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян начал судебное разбирательство с Францией в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров, сообщает «Коммерсантъ».

Издание предположило, что иск может касаться арестованной виллы на Лазурном берегу стоимостью €120 млн.

Речь идет о вилле Irina Maria на курорте Рокбрюн-кап-Мартен, которая официально принадлежит Карапетяну. В феврале 2024 года суд во Франции заморозил право собственности в отношении виллы — парижская прокуратура посчитала, что ее реальным бенефициаром является дочерняя компания «Газпрома», сообщала тогда французская газета Le Monde.

«Коммерсантъ» обнаружил в соответствующей базе, что Карапетян инициировал арбитражное разбирательство в начале июня 2025 года. Материалы дела и суть претензий не указаны, но предметом спора стала недвижимость. При этом в карточке дела есть упоминание Соглашения между Францией и Арменией о взаимном поощрении и защите инвестиций 1995 года.

Как пояснил адвокат Георгий Сухов, этот документ предусматривает взаимную обязанность сторон соглашения не изымать собственность инвесторов, а если изъятие все же произошло, то полагаются компенсации. Партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев предположил, что иск связан с арестом во Франции имущества Карапетяна.

По словам управляющего партнера Dispute Resolution Club Ольги Щедраковой, разбирательство обещает быть долгим и непростым, а первым вызовом для сторон станет формирование арбитражного трибунала. Дэвида Голдберга, фирма которого представляет в суде интересы Карапетяна, Щедракова назвала очень известным и опытным специалистом в части международного арбитража.

Сухов подчеркнул, что текущее уголовное преследование Карапетяна в Армении может ослабить его позиции в судебном процессе во Франции. Партнер юридической фирмы Vinder Гор Егорян допустил, что французская сторона может использовать преследование Карапетяна в Армении, чтобы указать на сомнения в законности приобретения активов.

В Армении Карапетяну предъявлены обвинения в публичных призывах к захвату власти, суд в Ереване 18 июня арестовал его на два месяца. До этого, 17 июня, армянские правоохранительные органы пришли в ереванский дом миллиардера с обысками. Предприниматель вину не признает, защита намерена обжаловать арест. Как писали местные СМИ, обыски в доме Карапетяна начались после того, как он выступил в защиту Армянской Апостольской церкви (ААЦ), которую резко раскритиковал премьер Армении Никол Пашинян.

Источник: Коммерсантъ

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