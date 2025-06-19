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Более 600 граждан Азербайджана обратились для пересечения иранской границы - МИД

First News Media21:20 - Сегодня
Более 600 граждан Азербайджана обратились для пересечения иранской границы - МИД

В связи со столкновением между Израилем и Ираном продолжается процесс выезда граждан нашей страны и иностранцев с территории Ирана на основании обращений, поступивших в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики, наше посольство в Исламской Республике Иран, а также генеральное консульство в городе Тебриз.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.

По его словам, продолжаются мероприятия по получению соответствующих разрешений на пересечение сухопутной границы гражданами Азербайджанской Республики и других стран, желающими покинуть Иран.

«По имеющейся на сегодняшний день информации, более 600 граждан Азербайджана обратились с просьбой о пересечении границы, из них 180 человек уже въехали на территорию страны. Заявления, поступившие до сих пор от представителей 77 государств, рассматриваются в соответственном порядке, и обеспечиваются условия для перехода граждан этих стран», - сказал пресс-секретарь МИД.

Отметим, что министры иностранных дел России, Великобритании, Канады, Италии, а также многие страны на различных уровнях выразили глубокую благодарность Азербайджану за поддержку.

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