Открыто прямое авиасообщение между Габалой и Абу-Даби - ФОТО

Международный аэропорт Габалы принял первый прямой рейс авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi, ультрабюджетного национального перевозчика ОАЭ, официально запустив регулярное авиасообщение между Габалой и Абу-Даби.

Этот шаг сделал Габалу вторым направлением в Азербайджане в маршрутной сети WIZZ после Баку и стал значимым этапом в укреплении региональной авиационной инфраструктуры страны.

Новый маршрут соединяет северо-западный регион Азербайджана с одним из ведущих авиационных узлов Ближнего Востока и открывает прямые и доступные возможности для путешествий как с туристическими, так и с деловыми целями. Рейсы будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, стоимость билетов в одну сторону начинается от 24,99 долларов США. Билеты уже доступны на сайте wizzair.com и в мобильном приложении WIZZ.

В честь запуска первого рейса Wizz Air Abu Dhabi предлагает специальную скидку до 20% на все билеты, забронированные сегодня.

«Открытие прямого авиасообщения между Абу-Даби и Габалой — это стратегически важный шаг в направлении интеграции регионов Азербайджана в международные транспортные и логистические коридоры. Этот рейс не только укрепляет позиции Габалы на мировой авиационной карте, но и способствует раскрытию туристического, инвестиционного и логистического потенциала северо-западного региона нашей страны. Мы рассматриваем этот маршрут как составную часть региональной стратегии по развитию международных авиаперевозок, а также как элемент масштабной концепции развития, направленной на укрепление позиции Азербайджана в качестве динамичного транспортного узла в самом сердце Евразии», — Теймур Гасанов, директор по операционной деятельности Азербайджанских аэропортов.

«Сегодня мы отмечаем важный этап — запуск рейсов в Габалу и появление нового пункта на карте доступных направлений WIZZ», — заявила Тамара Валлуа, коммерческий директор Wizz Air. «Начало прямых регулярных рейсов открывает новые возможности для развития туризма и экономического роста региона. Благодаря доступным тарифам Wizz Air Abu Dhabi жители северных регионов Азербайджана получают удобный и быстрый способ открыть для себя яркую культуру и богатое наследие Абу-Даби. В то же время путешественники из ОАЭ смогут насладиться уникальными пейзажами и природной красотой региона круглый год. В честь открытия направления мы предлагаем специальную скидку до 20% на билеты, действующую только сегодня. Мы остаемся приверженными расширению нашей маршрутной сети и предоставлению выгодных решений для путешествий, одновременно укрепляя статус Абу-Даби как глобального транспортного хаба».

Новый маршрут не только усиливает транспортную связанность между странами, но и способствует культурному обмену, развитию двустороннего туризма, экономическим связям и расширению транзитных возможностей.

Абу-Даби, столица Объединённых Арабских Эмиратов, предлагает путешественникам уникальное сочетание наследия, инноваций и достопримечательностей мирового класса. Город славится архитектурными шедеврами, такими как мечеть шейха Зайда, культурными центрами, включая Лувр Абу-Даби, а также развлекательными локациями на острове Яс — Ferrari World, Warner Bros. World и Yas Waterworld. Гости могут расслабиться на набережной Корниш, исследовать мангровые леса на каяках или насладиться шопингом в роскошных торговых центрах и на традиционных базарах. Абу-Даби — это синтез искусства, природы, семейного отдыха и космополитичной энергии, который оставит незабываемые впечатления у каждого путешественника.

Габала — один из самых живописных и культурно насыщенных регионов Азербайджана, расположенный на северо-западе страны у подножия Большого Кавказа. Этот регион славится своими горными пейзажами, древними археологическими памятниками и круглогодичным туристическим потенциалом. В Габале расположены лавандовые поля, пешие и велосипедные маршруты, горнолыжные курорты, гастрономические фестивали и известный горный комплекс Tufandağ. Развиваясь как центр экологического туризма, культуры и активного отдыха, Габала приглашает путешественников, ищущих подлинные впечатления, природную гармонию и гостеприимство.