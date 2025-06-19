Эрдоган: Освобожденные земли Азербайджана – площадка восстановления и развития

Судьба дала нам возможность стать свидетелями освобождения земель Азербайджана от 30-летней оккупации. Сегодня каждый уголок Карабаха, освобожденного под командованием Президента Ильхама Алиева, – это часть единой площадки строительства и восстановления.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 19 июня на церемонии открытия «Азербайджанского квартала» в городе Кахраманмараш.

Турецкий лидер напомнил, что 28 мая – в День независимости Азербайджана находился в Лачине, где вслед за Физули и Зангиланом был открыт международный аэропорт. «Вместе с моим братом Ильхамом Алиевым мы приняли участие в открытии новой воздушной гавани», - сказал Эрдоган.

Президент Турции выразил надежду на то, что заключение мира между Азербайджаном и Арменией придаст новый импульс усилиям по развитию и восстановлению региона.