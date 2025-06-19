Эрдоган: «Азербайджанский квартал» - наша гордость - ВИДЕО

Азербайджанский квартал - наша гордость.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении на церемонии открытия «Азербайджанского квартала» в турецком городе Кахраманмараш.

«Он возрождается благодаря поддержке Азербайджана. Это место станет спокойным и уютным домом для наших братьев и вызывает восхищение у всех, кто его видит. С его парками, садами и школой имени Гейдара Алиева он становится новым родным уголком для наших граждан», - сказал Эрдоган.

Он выразил благодарность Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву.

Он назвал «Азербайджанский квартал» самым наглядным пример общности судеб двух братских стран.

«На сегодняшний день мы завершили почти половину наших проектов. Оставшуюся часть завершим до конца года», - подчеркнул Президент Эрдоган, отметив, что последствия бедствия были быстро преодолены и цели по передаче жилья в зоне землетрясения последовательно выполняются.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan Mahallesi bizim en değerli proje alanlarımızdan biri, adeta gurur tablomuz. Burası Türkiye Yüzyılı’nın öncü şehirlerine yakışacak bir yaşam alanı olarak ihya ediliyor. pic.twitter.com/rMLU8B2hUd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 19, 2025

Источник: TRT