 Иран провел прямые переговоры с США на фоне обострения с Израилем | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Иран провел прямые переговоры с США на фоне обострения с Израилем

First News Media21:40 - Сегодня
Иран провел прямые переговоры с США на фоне обострения с Израилем

Специальный представитель США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи несколько раз говорили по телефону, чтобы положить дипломатический конец кризису после того, как Израиль нанес удары по Ирану на прошлой неделе.

Как передает Reuters со ссылкой на трех дипломатов.

По словам дипломатов, не пожелавших разглашать свое имя из-за деликатности вопроса, Араги заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, если Израиль не прекратит атаки, начавшиеся 13 июня.

Они также добавили, что на переговорах также состоялось краткое обсуждение предложения США Ирану в конце мая по созданию регионального консорциума, который будет обогащать уран за пределами Ирана, но Тегеран до сих пор отклонял предложение.

Официальные лица США и Ирана не ответили на запрос Reuters по этому вопросу.

В сообщении также отмечается, что телефонные переговоры на этой неделе были самыми серьезными прямыми переговорами с момента начала переговоров в апреле.

По словам одного из дипломатов, близких к Тегерану, Арагчи сказал Уиткоффу, что Тегеран может проявить гибкость в ядерном вопросе, если Вашингтон окажет давление на Израиль по прекращению ударов.

Поделиться:
225

Актуально

Xроника

Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию

Политика

Более 600 граждан Азербайджана обратились для пересечения иранской границы - МИД

Политика

Эрдоган поделился публикацией об Азербайджане - ФОТО

Мнение

Сохраняя безопасность: почему Азербайджан оставил сухопутные границы закрытыми

В мире

Иран провел прямые переговоры с США на фоне обострения с Израилем

В Иране назвали условия для прекращения ударов по Израилю

Стало известно об иске арестованного в Армении Самвела Карапетяна против Франции

Реза Пехлеви назвал единственного предателя в конфликте Ирана и Израиля

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Глава МАГАТЭ: Внутри ядерных объектов в Натанзе выявлено радиологическое загрязнение

ЦАХАЛ заявил о завершении ударов по военной инфраструктуре Ирана

Верховный лидер Ирана сделал заявление после атаки Израиля

СМИ: Иран планирует массированную атаку на Израиль

Последние новости

Сегодня в тестовых экзаменах по сертификации приняли участие 4 228 учителей

Сегодня, 22:53

Азербайджанская школьница добилась высокого результата на международной олимпиаде

Сегодня, 22:33

Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию

Сегодня, 22:15

Председательства COP29 и COP30 обсудили Глобальную рамочную декларацию по вопросам детей, молодежи, мира и климатической безопасности

Сегодня, 22:00

Иран провел прямые переговоры с США на фоне обострения с Израилем

Сегодня, 21:40

Более 600 граждан Азербайджана обратились для пересечения иранской границы - МИД

Сегодня, 21:20

Иран нанес удары по объектам в Хайфе и Тель-Авиве

Сегодня, 21:00

В Иране назвали условия для прекращения ударов по Израилю

Сегодня, 20:40

Стало известно об иске арестованного в Армении Самвела Карапетяна против Франции

Сегодня, 20:20

Участники 65-й пленарной сессии ПА ОЧЭС посетили Физули, Шушу и Ханкенди - ФОТО

Сегодня, 20:00

В Бакинском суде изучен секретный приказ об обстреле Азербайджана крупнейшим соединением армянской армии

Сегодня, 19:40

Эрдоган поделился публикацией об Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 19:25

Реза Пехлеви назвал единственного предателя в конфликте Ирана и Израиля

Сегодня, 19:07

Инклюзивное профессиональное обучение при поддержке «Nar» помогает молодёжи подготовиться к трудовой жизни

Сегодня, 18:50

Депутаты Милли Мяджлиса наблюдали за экзаменом по сертификации

Сегодня, 18:35

Обсуждено укрепление экономического партнерства с Северной Македонией

Сегодня, 18:18

Сохраняя безопасность: почему Азербайджан оставил сухопутные границы закрытыми

Сегодня, 18:01

Эрдоган: Освобожденные земли Азербайджана – площадка восстановления и развития

Сегодня, 18:00

Пульс инновационной экосистемы будет биться на фестивале Baku ID 2025 - ФОТО

Сегодня, 17:52

Новые визовые правила: США отказывают студентам за посты в соцсетях

Сегодня, 17:47
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00