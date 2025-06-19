Иран провел прямые переговоры с США на фоне обострения с Израилем

Специальный представитель США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи несколько раз говорили по телефону, чтобы положить дипломатический конец кризису после того, как Израиль нанес удары по Ирану на прошлой неделе.

Как передает Reuters со ссылкой на трех дипломатов.

По словам дипломатов, не пожелавших разглашать свое имя из-за деликатности вопроса, Араги заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, если Израиль не прекратит атаки, начавшиеся 13 июня.

Они также добавили, что на переговорах также состоялось краткое обсуждение предложения США Ирану в конце мая по созданию регионального консорциума, который будет обогащать уран за пределами Ирана, но Тегеран до сих пор отклонял предложение.

Официальные лица США и Ирана не ответили на запрос Reuters по этому вопросу.

В сообщении также отмечается, что телефонные переговоры на этой неделе были самыми серьезными прямыми переговорами с момента начала переговоров в апреле.

По словам одного из дипломатов, близких к Тегерану, Арагчи сказал Уиткоффу, что Тегеран может проявить гибкость в ядерном вопросе, если Вашингтон окажет давление на Израиль по прекращению ударов.