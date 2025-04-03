Микаил Джаббаров провел встречу с управляющим директором ЕБРР

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с управляющим директором Группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР Гарри Бойд-Карпентером.

На встрече было подчеркнуто успешное сотрудничество Азербайджана с Банком, представлена информация о приоритетах социально-экономического развития нашей страны, реализуемых инфраструктурных проектах, а также отмечен потенциал партнерства в реализации поставленных целей.

Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества Азербайджана и ЕБРР, реализуемые в сфере развития социальной инфраструктуры проекты, переход на «зеленую» энергетику, а также инициативы в области государственно-частного партнерства.