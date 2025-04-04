Парвиз Шахбазов: Мы приступаем к реализации мегаинициатив

Мы приступаем к реализации мегаинициатив. В рамках этого зеленая энергия с ветряных электростанций Азербайджана, а также из Центральной Азии будет поставляться в Европу.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе выступления на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

По словам министра, в прошлом году на природный газ пришлось 13 процентов производства электроэнергии в Евросоюзе.

«В некоторых странах этот показатель достиг 35-40 процентов. Что касается зеленых энергетических коридоров Каспий – Черное море – Европа, Центральная Азия – Азербайджан, Азербайджан – Турция и Азербайджан – Грузия – Турция – Болгария, то это стратегические проекты, и они как раз и служат диверсификации европейских энергопоставок. Что касается рекомендаций по техническому обоснованию коридора, то хотим сказать, что в этом направлении создано совместное предприятие. Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций начали финансирование. Имеются два потенциальных экспортных маршрута. В этой связи мы хотели бы отметить, что здесь должен быть подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией. Мы уверены, что Южный газовый коридор станет площадкой для широкомасштабного сотрудничества. Наши совместные усилия также принесут свои плоды на новом этапе и откроют новые возможности в сфере энергетической безопасности», - добавил Парвиз Шахбазов.

Источник: АЗЕРТАДЖ