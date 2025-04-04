Трамп с нетерпением ожидает подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Поздравляю вас с завершением работы над мирным соглашением с Арменией. Президент Трамп с нетерпением ожидает процесса подписания и ратификации данного соглашения.

Как сообщает AПA, об этом заявил старший советник Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США Эрик Джейкобс на 11-й встрече министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-й встрече министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

«Это простимулирует экономическое развитие за счёт обеспечения устойчивой стабильности и мира в регионе. Устойчивый мир положит конец периоду конфликтов в регионе и принесёт безопасность и процветание Южному Кавказу. Мы высоко ценим шаги, которые вы предпринимаете на этом пути», - отметил Эрик Джейкобс.

Источник: АПА