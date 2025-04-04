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В КНУ им. Т.Шевченко состоялась лекция о культурной дипломатии между Украиной и Азербайджаном - ФОТО

First News Media14:37 - Сегодня
В КНУ им. Т.Шевченко состоялась лекция о культурной дипломатии между Украиной и Азербайджаном - ФОТО

В Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоялась лекция о культурной дипломатии между Украиной и Азербайджаном. Приглашенным лектором выступила соучредительница Украинско-Тюркского Центра Марына Гончарук.

Со вступительным словом выступил начальник отдела международных связей КНУ имени Тараса Шевченко, доцент кафедры международных организаций и дипломатической службы Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, кандидат политических наук Роман Петюр. Он отметил важность стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном, а также необходимость коммуникации студентов со специалистами-практиками.

Марына Гончарук рассказала об истоках культурной дипломатии между двумя странами, важности развития литературного процесса, а также акцентировала внимание на вкладе знаменитого переводчика азербайджанской литературы, поэта, литературоведа Мыколы Мирошныченко и выдающегося азербайджанского переводчика украинской литературы Аббаса Абдуллы.

«Важны системность, традиции, а также правильно расставленные приоритеты. У нас должен быть фокус на том, чтобы через персонализацию культурного диалога на качественном уровне представить историю двустороннего диалога, а также украинскую литературу азербайджанской аудитории, а азербайджанскую литературу в Украине», — отметила Марына Гончарук.

Также спикер рассказала об открытии «Украинской книжной полки» в Баку и «Библиотеки Мыколы Мирошныченко» в Киевской библиотеке имени Самеда Вургуна.

На лекции присутствовали студенты бакалаврских программ «Международные отношения» и «Страноведение». Мероприятие состоялось в рамках темы «Практические аспекты реализации проектов культурной дипломатии». Студенты также ознакомились с азербайджанской литературой в украинских переводах, в частности с поэмой «Лейли и Меджнун» Низами, сборником произведений Насими, а также украинской литературой в азербайджанских переводах: монографией «Низами и его современники» Агатангела Крымского и драмой-феерией «Лесная песня» выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки и др.

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