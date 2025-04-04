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В Баку начнутся работы по переселению и благоустройству ряда территорий

Фаига Мамедова14:39 - Сегодня
В Баку начнутся работы по переселению и благоустройству ряда территорий

В некоторых районах города Баку планируется проведение работ по переселению, сносу и благоустройству старых зданий, жилых и нежилых объектов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Сносу подлежат здания и сооружения с истекшим сроком эксплуатации, не имеющие исторической ценности, находящиеся преимущественно в аварийном состоянии и с высокой степенью износа.

Отмечается, что в связи с предстоящими работами по сносу Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, Государственная служба по вопросам имущества и Исполнительные власти соответствующих районов проводят осмотр территории и замеры.

Переселение будет осуществляться в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, Законом «Об отчуждении земель для государственных нужд», соответствующими постановлениями Кабинета министров, а также будет обеспечен расчет и выплата компенсаций.

Отмечается, что в соответствии с новым Генеральным планом Баку на территориях, подлежащих переселению, будут построены современные парки, зоны отдыха, новые линии и станции метро, проведены работы по благоустройству, отвечающие современным стандартам. К этим работам будут привлечены как местные, так и зарубежные специалисты. Подчеркивается, что исторические здания, расположенные на этих территориях, сносу не подлежат.

Создание современного градостроительного ландшафта столицы Баку, превращение его в комфортный, безопасный, экологически чистый, мобильный, ориентированный на туризм город всегда находились и сегодня находятся в центре внимания.

За прошедшие годы были снесены построенные в советский период и исчерпавшие свой эксплуатационный ресурс, устаревшие и в то же время портящие облик города строения. На их месте возводятся новые здания, объекты обслуживания и социальной сферы, отвечающие богатым традициям национальной архитектуры и современному градостроительному стилю, разбиваются красивые парки и скверы, создаются центры отдыха.

В настоящее время превращение нашей страны в один из центров международных транспортно-логистических маршрутов, объединение морского порта, автомобильной, воздушной и железнодорожной сетей страны в едином узле со столицей еще больше повышает экономико-транзитное и геополитическое значение Баку.

Наряду с этим следует отметить, что ряд старых зданий, коммуникационных и инженерных узлов с истекшим сроком эксплуатации, аварийные водопроводные и канализационные линии в столице создают серьезные трудности в городском хозяйстве. Кроме того, построенные в свое время узкие дороги и улицы препятствуют предотвращению критических ситуаций во время пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Согласно информации, в соответствии с новым Генеральным планом города Баку, Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и его окрестностях на 2025-2030 годы, в связи со строительством 10 новых станций метро, восстановлением железнодорожной сети, ведущей в пригородные бакинские села и поселки, возникает необходимость в обновлении инженерно-коммуникационных сооружений в столице, капитальном восстановлении транспортной и социальной инфраструктуры, коммунальных систем, проведении мероприятий по очистке окружающей среды и благоустройству территорий исходя из принципов «зеленый и чистый город».

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