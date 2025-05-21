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Сборная Азербайджана упустила победу в стартовом матче ЧМ против Бахрейна

First News Media22:20 - Сегодня
Сборная Азербайджана упустила победу в стартовом матче ЧМ против Бахрейна

В Баку стартовал чемпионат мира по мини-футболу.

Как передает İdman.biz, сборная Азербайджана провела свой первый матч на турнире против команды Бахрейна.

Несмотря на статус фаворита, национальная команда потеряла очки в поединке с уступающим в классе соперником. Счет в матче был открыт на 15-й минуте — отличился Мирмехти Рзаев. Однако в самой концовке первого тайма бахрейнцы воспользовались ошибкой защитников и вратаря, сравняв счет.

Во втором тайме сборная Азербайджана усилила давление, но пробить оборону соперника и забить победный мяч так и не удалось.

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