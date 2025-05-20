Генпрокуратура Азербайджана раскрыла детали расследования смерти Эльгюна Ибрагимова

«После возбуждения уголовного дела по факту смерти Эльгюна в ходе предварительного расследования были проведены первичный и повторный осмотры места происшествия. Тело покойного прошло внешнее и внутреннее освидетельствование. С тела покойного, а также с места происшествия были взяты определенные образцы. По этим образцам было назначено и направлено по принадлежности множество экспертиз».

Как передает 1news.az, об этом сказал старший прокурор-методист Управления по надзору за следствием Генеральной прокуратуры Сабир Мусаев в эфире ITV.

Он сообщил, что были получены определенные записи с камер наблюдения, установленных на объектах общественного питания, расположенных вблизи места происшествия: «Одновременно были получены определенные записи с камер «Безопасного города», эти записи также были просмотрены. Кроме того, установлен круг лиц, с которыми покойный имел близкие отношения. Коллеги по работе и учебе, а также родственники, друзья и другие лица были привлечены к следствию в качестве свидетелей, их допрос был обеспечен. В то же время оперативным органам были даны многочисленные оперативные поручения и запросы для получения дополнительной информации о происшествии, проверки и уточнения имеющихся данных».

Представитель ведомства также обратился к общественности: «Мы также открыто призываем: если у кого-то есть обоснованная версия, он может без стеснения обратиться в прокуратуру и предоставить эту версию, а также подтверждающие ее документы, доводы, доказательства.

В этом нет ничего тревожного. Главное, что вызывает беспокойство, это распространение непроверенной информации».

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