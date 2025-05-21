УЕФА изменил правила для Евро-2028

Не все страны - хозяйки чемпионата Европы-2028 по футболу смогут принять участие в заключительной стадии турнира.

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Чемпионат Европы пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии. УЕФА предоставит для четырех стран только две путевки в групповой этап. Их получат команды, которые займут наивысшее место в отборочном раунде, но при этом не квалифицируются на турнир с первого места или одного из восьми лучших вторых мест.

Всего на Евро сыграют 24 команды. 20 из них будут определены путем квалификации: 12 сборных-победительниц своих групп и восемь команд, которые станут лучшими среди вторых мест. Еще две команды разыграют оставшиеся команды, занявшие вторые строчки, и лучшие команды Лиги наций, которые не пройдут на Евро через отбор напрямую.