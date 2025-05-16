 В Азербайджане может быть изменена продолжительность отопительного сезона | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Азербайджане может быть изменена продолжительность отопительного сезона

First News Media20:00 - Сегодня
В Азербайджане может быть изменена продолжительность отопительного сезона

В связи с вопросом продления отопительного сезона создана рабочая группа совместно с Кабинетом министров и министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Об этом сказал председатель ОАО "Азеристиликтаджхизат" Ильхам Мирзалиев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана в ходе обсуждения законопроекта "О теплоснабжении", сообщает Trend.

Он отметил, что проводится оценивание климатических условий страны по регионам.

"В зависимости от результатов продолжительность отопительного сезона в более холодных, предгорных районах будет корректироваться", - сказал И.Мирзалиев.

Поделиться:
827

Актуально

Xроника

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встреч, проведенных в ...

Общество

Прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях ...

Xроника

В ходе рабочего обеда состоялась встреча Президента Азербайджана и ...

Общество

В ожидании справедливости: Расследование жестокого убийства Эльгюна в Гяндже и ...

Общество

Прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

Выпускникам рекомендовали участвовать в «Последнем звонке» в школьной форме

Очередной успех азербайджанских школьников!

В Азербайджане может быть изменена продолжительность отопительного сезона

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Новые правила «Последнего звонка»: Что ждет школьников и родителей?

Какой будет погода в Баку в конце рабочей недели?

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются ливни

Председатель Совета старейшин Имишли уволен за выступления на мероприятии в честь Дня Победы над фашизмом с «георгиевской лентой» на груди - ВИДЕО

Последние новости

Министр обороны Израиля пригрозил убить лидеров хуситов

Сегодня, 22:40

Пашинян и Макрон обсудили региональные процессы

Сегодня, 22:20

Прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

Сегодня, 22:00

Азербайджан участвует в Королевском Виндзорском конном шоу – 2025 - ВИДЕО

Сегодня, 21:40

Выпускникам рекомендовали участвовать в «Последнем звонке» в школьной форме

Сегодня, 21:20

Очередной успех азербайджанских школьников!

Сегодня, 21:00

МИД Украины: Делегация РФ озвучила ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми

Сегодня, 20:40

Первый в мире ребенок прошел через персонализированное редактирование генов

Сегодня, 20:21

В Азербайджане может быть изменена продолжительность отопительного сезона

Сегодня, 20:00

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встреч, проведенных в Тиране - ВИДЕО

Сегодня, 19:44

В Астане обсуждено текущее состояние азербайджано-казахстанских двусторонних отношений

Сегодня, 19:30

В Баку временно изменится схема движения двух автобусных маршрутов

Сегодня, 19:15

Глава МИД Турции рассказал о результатах встречи делегаций России и Украины в Стамбуле

Сегодня, 19:00

Фактическая погода: В Шахдаге идет снег

Сегодня, 18:45

В Киеве утверждают, что Зеленский и европейские лидеры созвонились с Трампом

Сегодня, 18:30

В ходе рабочего обеда состоялась встреча Президента Азербайджана и Премьер-министра Албании

Сегодня, 18:15

Состоялось очередное заседание органов безопасности государств- участников СНГ - ФОТО

Сегодня, 18:00

Одна из немногих договоренностей в Стамбуле: Украина и Россия договорились об обмене пленными

Сегодня, 17:43

AZANS удостоен высокой награды на международной премии ATM Awards 2024 - ФОТО

Сегодня, 17:35

В поселке Ходжасан вспыхнул пожар: Сотрудники МЧС борются с огнем

Сегодня, 17:22
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50