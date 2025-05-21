В гостях у времени: Эксперт часового искусства Джанфранко Ритчел и ультратонкие часы Bvlgari в Баку - ФОТО

На днях столицу Азербайджана посетил эксперт часового искусства Джанфранко Ритчел - влиятельная фигура швейцарской часовой индустрии.

Джанфранко Ритчел является членом правления Fondation de la Haute Horlogerie, был вице-президентом Женевского гран-при часового искусства, преподает менеджмент люкса и ведет проект Horopedia. Потомственный часовщик, он с детства связан с часовым делом, которому предан всей душой, и делится своими знаниями на четырёх языках.

Джанфранко Ритчел приехал из Женевы в Баку для встречи с клиентами Bvlgari, а также встретился с журналистами, которым рассказал много интересного о мире часов, о новинках, новостях и перспективах часовой индустрии.

Эксперт часового искусства Джанфранко Ритчел

В ходе мероприятия Джанфранко отметил, что считает Bvlgari уникальным явлением. По его словам, хотя бренд воспринимается, прежде всего, как ювелирный, именно он совершил стремительную и смелую революцию в часовом деле - настолько быстро, что об этом до сих пор знают не все. Ему особенно интересно рассказывать об этой стороне марки. У каждого часового бренда своя философия: кто-то делает ставку на точность, а Bvlgari - на стиль. Здесь всё по-итальянски, начинается с дизайна и эстетики, при этом техническое совершенство обеспечивает швейцарская школа высокого часового мастерства.

В центре внимания была коллекция Bvlgari Octo Finissimo, установившая за последние 11 лет десять мировых рекордов ультратонкости. В неё входят модели со сверхсложными часовыми механизмами - от тончайших автоматических калибров до самого тонкого вечного календаря, получившего главный приз Женевского гран-при. Коллекция включает модели с турбийоном и минутным репетиром, считается одним из главных достижений современной часовой механики 21 века.

Часы мгновенно узнаваемы по лаконичному восьмигранному дизайну, отличающемуся архитектурной чёткостью формы. Корпус диаметром 40 мм и браслет выполнены из невероятно легкого и прочного титана, поверхность которого имеет абразивно-струйную отделку.

В последних моделях Octo Finissimo, отмеченных словом Ultra, Дом Bvlgari переосмысливает само устройство часов, демонстрируя стремление выйти за пределы возможного. Благодаря виртуозному скелетонированию инженерия механизма раскрывается перед нашими глазами как тонкое кружево.

Фото редчайших часов, которые гостят в Баку OCTO FINISSIMO ULTRA

Отдельное внимание было уделено последним моделям Ultra, прежде всего ультратонким механическим часам Octo Finissimo Ultra, представленным в Баку. Толщина модели - всего 1,80 мм, включая корпус и стекло, что делает её тоньше кредитной карты. По словам Ритчела, это не просто техническое достижение, а новое переосмысление конструкции механических часов, при котором каждый элемент спроектирован с учётом максимального уплощения.

Премьера этой модели, выпущенной лимитированной серией из 10 экземпляров, была представлена в Риме у Пантеона, часы были удостоены награды Женевского часового гран-при в категории «За смелость». На них зарегистрировано восемь патентов - были переработаны и механизм, и корпус, и даже застёжка, с применением технологий ультраминиатюризации.

В модельном ряду Ultra появились также часы-хронометр (1,7 мм), точность которых сертифицирована независимой швейцарской комиссией COSC, и объявленный в апреле этого года на выставке Watches&Wonders самый тонкий в мире турбийон (1,85 мм).

Часы OCTO FINISSIMO ULTRA TOURBILLON (последний новый рекорд: Встроив скелетонированный турбийон в механизм общей толщиной всего 1,85 мм, швейцарское часовое подразделение римского ювелирного Дома демонстрирует своё мастерство в самом символичном часовом усложнении)

Представляя культовые инновационные модели, Джанфранко Ритчел отмечал, что Bvlgari объединяет швейцарское часовое мастерство и итальянскую творческую фантазию. Креативный директор бренда Фабрицио Буонамасса Стилиани - не просто дизайнер, а настоящий художник, создающий образы часов вручную, без компьютера. По его словам, сила Bvlgari - в гармонии стиля и инженерии, где форма вдохновляет технологию, а не наоборот.

Пообщаться с гостем в бутик заглянул знаток истории и культуры Баку Фуад Ахундов, ставший также его проводником по городу. О часах, дизайне и уникальном сочетании итальянского и швейцарского начал в эстетике Bvlgari Джанфранко Ритчел побеседовал с экспертом в области моды и стиля, телеведущим Джейхуном Али.

В свой первый визит в Азербайджан Джанфранко Ритчел был впечатлён красотой и историей Баку, профессионализмом местных коллег, искренним интересом к часовому искусству и тёплым гостеприимством.

Пока редкий экземпляр часов Octo Finissimo Ultra гостит в Баку, им можно полюбоваться в бутике ювелирно-часового дома Bvlgari, ул. Азиза Алиева, 1А.

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