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17-летнего Адама Кадырова наградили второй за 10 дней медалью

First News Media23:00 - Сегодня
17-летнего Адама Кадырова наградили второй за 10 дней медалью

Несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, секретарь Совбеза региона Адам Кадыров награжден второй за 10 дней медалью ОМОН.

Это следует из публикации ЧГТРК «Грозный» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По информации издания, 17-летний Кадыров получил медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач.

Также ЧГТРК «Грозный» отмечает, что поводом к награждению стал «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии» Адама Кадырова. Награду ему вручал глава «Ахмат-Крепость», двоюродный брат главы Чечни Абдул-Керим Кадыров.

12 мая Адам Кадыров был награжден памятной медалью к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный». За что была присуждена медаль, не уточняется. Это уже семнадцатая награда, которую получил сын главы Чечни.

А 23 апреля 17-летний Адам Кадыров стал секретарем Совбеза Чечни.

В конце 2023 года сын главы Чечни также получил свою первую высокую должность — Адам был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, то есть возглавил охрану своего отца. За это Кадырова-младшего внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника Службы безопасности главы субъекта России. В том же году сын Кадырова стал куратором чеченского батальона имени Шейха Мансура.

Источник: Газета.ру

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