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Отцы в Азербайджане смогут получать оплачиваемый отпуск по рождению ребенка

First News Media18:30 - Сегодня
Отцы в Азербайджане смогут получать оплачиваемый отпуск по рождению ребенка

Предложено внести изменения в законодательство, чтобы 14-дневный неоплачиваемый отпуск, предоставляемый отцам в связи с рождением ребенка супругой, стал оплачиваемым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, это предложение содержится в отчёте Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2024 год.

Документ был вынесен на обсуждение сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

В документе также предложено привлекать мужчин и юношей в сферы, где они составляют меньшинство на рынке труда, и устранять гендерные стереотипы, влияющие на них в этом направлении.

Согласно отчёту, также предложена всесторонняя поддержка повышения уровня экономической активности женщин, особенно проживающих в сельской местности, и реализации их экономических прав наравне с мужчинами.

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