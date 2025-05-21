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Рубио: США поставляют Украине вооружения, но конфликт должен завершиться

First News Media23:40 - 21 / 05 / 2025
Рубио: США поставляют Украине вооружения, но конфликт должен завершиться

Администрация Соединенных Штатов поставляет Киеву вооружения, однако рассчитывает на завершение российско-украинского конфликта.

Как передает ТАСС, об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Сейчас мы оказываем им (Украине - ред.) помощь, но в конце концов война должна закончиться", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, добавив, что Вашингтон поддерживает Киев "больше, чем кто-либо в мире".

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что поставки из утвержденного при 46-м президенте США Джо Байдене последнего пакета военной помощи Киеву закончатся нынешним летом, о новых отправках речь не идет. В апреле главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что Киев стал получать меньше помощи от Вашингтона. До этого замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса заявлял, что украинские власти пока не обсуждали с США новые пакеты военной помощи.

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