Орбан поблагодарил лидеров Азербайджана, Турции и стран Центральной Азии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил благодарность лидерам Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Хочу поблагодарить Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за их твёрдую приверженность делу мира. Наше сотрудничество играет важную роль в преодолении энергетического кризиса, вызванного войной. Объединённые усилия во имя мира помогут нам справиться с этими вызовами", — говорится в публикации Орбана.