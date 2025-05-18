Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 мая.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром и вечером местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Днем прогнозируется сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-18°, днем – 19-24° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха: ночью – 70-75 процентов, днем – 55-60 процентов.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако утром начиная с северных и западных районов местами ожидаются дожди и грозы. Прогнозируется, что в некоторых местах ливни будут интенсивными, выпадет град, а в высокогорьях осадки перейдут в мокрый снег. В некоторых местах временами возможен туман. Ветер – западный, местами с порывами. Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем – 24-29° тепла, в горах: ночью – 5-10°, днем – 12-17° тепла.