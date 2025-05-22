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Делегация во главе с Ялчином Рафиевым приняла участие в Климатической неделе в Панаме

First News Media00:00 - Сегодня
Делегация во главе с Ялчином Рафиевым приняла участие в Климатической неделе в Панаме

Делегация, руководимая заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главным переговорщиком COP29 Ялчином Рафиевым, приняла участие в Климатической неделе, организованной Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) 19-21 мая в Панаме, а также в состоявшихся в рамках этого мандатных мероприятиях и пленарном заседании высокого уровня.

Как сообщили в МИД, на пленарном заседании высокого уровня, проходившем 21 мая, Я. Рафиев проинформировал о мерах, проводимых в рамках председательства Азербайджана в COP29. Было подчеркнуто значение исторических решений, принятых на COP29 под председательством Азербайджана, особенно Бакинской финансовой цели, которая предусматривает мобилизацию финансирования в размере 300 млрд долларов США ежегодно до 2035 года для развивающихся стран, и статьи 6 Парижского соглашения об углеродных рынках, согласованной в Баку под председательством Азербайджана после 10 лет безрезультатных переговоров.

В рамках визита делегация во главе с Я. Рафиевым провела двусторонние встречи с исполнительным директором Секретариата РКИК ООН Саймоном Стилом, заместителем исполнительного директора Ноурой Хамладжи, генеральным исполнительным директором COP30 Бразилии Аной Тони и главным переговорщиком Лилиан Чагас, а также трехсторонние переговоры с участием Секретариата. На встречах состоялся обмен мнениями о достижениях Азербайджана на COP29, его деятельности и опыте в этом направлении, значении исполнения решений, принятых на COP29 в контексте борьбы с изменением климата, темах 62-й сессии вспомогательных органов РКИК ООН, которая состоится в июне текущего года, и климатических переговорах в ходе COP30.

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